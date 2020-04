Covid-19: Estados Unidos ultrapassaram os 200 mil casos

A propagação da pandemia de Covid-19 tem sido rápida nos Estados Unidos onde em menos de uma semana o número de casos passou de 100 mil a 215 mil pessoas infectadas.

Os Estados Unidos bateram mais um recorde nesta quarta-feira 1 de Abril. Após ter sido o primeiro país a ultrapassar a barreira dos 100 mil casos, agora ultrapassou as 200 mil pessoas infectadas.

Neste momento o território norte-americano conta com mais de 215 casos de Covid-19, tendo também ultrapassado as 5 100 mortes.

Dois outros Estados ultrapassam recentemente os 100 mil casos, a Itália com 110 574 e a Espanha com 104 118.

Italianos acima dos 13 mil mortos

A Nação com o maior número de mortos continua a ser a italiana com 13 155, enquanto os espanhóis se aproximam da barreira dos 10 mil.

Os Estados Unidos surgem no terceiro lugar nesta classificação macabra, enquanto a França ultrapassou a barreira das 4 mil vítimas mortais.

África do Sul com mais casos no continente africano

A África do Sul conta actualmente com 1 380 casos, sendo o único país do continente africano a ter ultrapassado a barreira dos mil casos, visto que a Argélia tem 847 pessoas infectadas, sendo o segundo país mais infectado.

No que diz respeito ao número de mortos, a Argélia tem tido a maior taxa com 58 vítimas mortais, enquanto o Egipto também já conta com 52.

195 mil pessoas curadas

Este pandemia não faz apenas vítimas, há também muitas pessoas que já recuperaram, no total são mais de 195 mil.

A China tem o maior número com 76 238 pessoas curadas, seguida pela Espanha com 22 647, e mais quatro países acima dos 10 mil - Alemanha, Itália, Irão e França.

Em África o maior número é proveniente do Egipto com 179 pessoas recuperadas em 779 infectadas até agora.

