Covid-19: Boris Johnson no hospital enquanto aumentam casos no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, diz que está bem disposto e continua a trabalhar, mas a partir do hospital, onde está a ser observado por ter sintomas persistentes de covid-19. O Reino Unido começa a assistir a uma aceleração do número de casos.

Boris Johnson foi internado no domingo à noite, por precaução, para fazer testes porque continua com febre e tosse dez dias depois de ter sido diagnosticado, ao contrário do ministro da Saúde que ficou doente na mesma altura e já voltou ao trabalho.

Embora o governo tente desdramatizar, a hospitalização do primeiro-ministro é preocupante numa altura em que o Reino Unido começa a assistir a uma aceleração do número de casos.

Todos os dias deste mês têm sido registadas, em média, mais de 600 mortes e o número de casos já se aproxima dos 50.000.

A hospitalização de Boris Johnson aconteceu horas depois do apelo feito pela Rainha Isabel II para que as pessoas continuem a respeitar as restrições e permaneçam em casa.

As comunicações da Rainha na televisão são muito esporádicas e o tom que usou pretendeu mobilizar os britânicos no combate à pandemia mas também dar uma palavra de esperança, dizendo: "Melhores dias virão e voltaremos a estar todos juntos".

Oiça aqui a reportagem de Bruno Manteigas, correspondente da RFI em Londres.

Bruno Manteigas, Londres

