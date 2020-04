Estados Unidos

Nova Iorque, a bela adormecida, bate recordes de Covid-19

Bombeiro nova-iorquino num hospital da zona de Queens transporta doente suspeito de Covid-19 a 6 de Abril de 2020. REUTERS - EDUARDO MUNOZ

Texto por: Miguel Martins

Apesar de contar com apenas 6% da população norte-americana Nova Iorque contabiliza um terço dos casos de Covid-19. As medidas de confirnamento foram prolongadas até 29 de Abril. Os hospitais debatem-se com falta de camas:140.000 seriam precisas quando de momento apenas existem 53.000..