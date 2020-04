União Europeia/Economia

União Europeia: difícil conseno para implementar recuperação económica

Mario Centeno, ministro das Finanças de Portugal e Presidente do Eurogrupo apela a responsabilidade dos vinte e sete membros da União Europeia,para que seja implementado um sólido plano de recuperação económica, a seguir a crise da Covid-19. AFP/Archivos

Texto por: RFI

Fortemente afectados pelo impacto da crise sanitária desencadeada pela Covid-19, os países da União Europeia têm dificuldades em definir uma plataforma comum para relançar as respectivas economias. O antagonismo latente entre os Estados do norte e os do sul volta a manifestar-se e o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português, Mário Centeno apela os seus homólogos a assumir as suas responsabilidades