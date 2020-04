EUA

EUA: Bernie Sanders desiste da corrida à Casa Branca

Bernie Sanders desiste da corrida à Casa Branca REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Texto por: RFI

O candidato às primárias do Partido Democrata, Bernie Sanders, anunciou hoje o fim da sua campanha. Com esta decisão, o antigo vice-presidente Joe Biden é o único candidato que vai defrontar Donald Trump no próximo dia 3 de Novembro.