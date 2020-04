Páscoa confinada em Espanha antes de regressar ao trabalho

Em Espanha, onde se registaram quase 16 mil pessoas óbitos devido ao coronavírus que infectou um total de mais de 157 mil pessoas no país, as autoridades acreditam que se possa ter chegado ao pico da epidemia. Hoje, os espanhóis preparam-se para um período pascal confinado, numa altura em que habitualmente há grandes festejos.

Confinados desde o passado 14 de Março, os espanhóis têm observado nos últimos dias uma diminuição progressiva do número de infecções e mortes quotidianas. Com o registo de 605 óbitos nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias acreditam que o país poderia estar a antever uma luz no fundo do túnel depois de ter sido um dos mais duramente fustigados pela pandemia que hoje ultrapassou 100 mil vítimas mortais.

Depois de ter decretado a cessação de toda e qualquer actividade económica considerada como não-essencial durante duas semanas, o governo de Pedro Sanchez indicou que, a seguir ao fim-de-semana da Páscoa, máscaras de protecção vão ser distribuídas designadamente nas estações de metro e de comboios suburbanos, numa altura em que as empresas poderão reabrir as suas portas consoante as regiões.

Apesar de serem tomadas medidas para a actividade económica retomar paulatinamente, o governo espanhol continua a recomendar o teletrabalho. Ao considerar que "as medidas adoptadas são suficientes para garantir a segurança", Salvador Illa, Ministro espanhol da Saúde, recordou que as "medidas de confinamento que continuam a ser muito drásticas vão permitir evitar uma nova onda de contaminações".

Com efeito, o confinamento foi prolongado até ao dia 25 de Abril, mas o executivo não exclui a possibilidade de prolongá-lo, apesar de encarar uma flexibilização progressiva desta medida. "Estamos numa fase de confinamento, não estamos numa fase de redução das medidas, embora tenhamos começado a pensar nessa fase", insistiu o ministro espanhol da Saúde que não deu indicação sobre uma eventual reabertura das escolas, numa altura em que as crianças espanholas estão há praticamente um mês trancadas em casa.

É neste contexto de expectativa que os espanhóis se preparam para permanecer em casa durante o fim-de-semana pascal, um período habitualmente festivo por todo o país e em que a população costuma viajar ou regressar à região de origem para estar com familiares. Xavier Muñoz Torrent, geógrafo em Barcelona falou com a RFI sobre o seu confinamento.

