União Europeia: os 27 países chegam a um acordo para relançar economia

Bandeira da União Europeia. © captação de ecrã RFI

Texto por: RFI

Depois de várias semanas de impasse e de tensão entre alguns membros do norte e do sul, os vinte e sete países, por intermédio dos respectivos ministros das Finanças, chegaram a um acordo,na noite de quinta para sexta-feira, sobre um pacote financeiro para relançar as economias da União Europeia severamente afectadas pela crise sanitária, desencadeada pela Covid-19.