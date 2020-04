Espanha/Política

Espanha: baixa de casos de Covid-19 e retoma parcial de trabalho

O Primeiro-ministro espanhol,Pedro Sánchez no dia 29 de Março de 2020 em Madrid, no decurso de uma reunião do seu governo por videoconferência. Moncloa Palace/J.M Cuadrado/Handout via REUTERS

Texto por: RFI

Em Espanha, depois de uma paralisação de duas semanas, o país retoma hoje as atividades em setores considerados não essenciais da economia, principalmente na construção civil e indústria. Isto apesar da continuidade do confinamento dos cerca de 47 milhões de espanhóis e da recomendação do governo, para que as pessoas respeitem as medidas de distanciamento social. Escolas, universidades, salas de espectáculos e locais para eventos desportivos permanecem fechados.