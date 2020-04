Coreia do Norte dispara mísseis no Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou esta terça-feira vários mísseis em direcção do Mar do Japão, segundo o exército sul-coreano seriam mísseis de cruzeiro e de curto alcance, que se despenharam no mar.

A Coreia do Norte pretende com estes disparos provar a potência e precisão do seu arsenal militar, na véspera das eleições legislativas na vizinha Coreia do Sul esta quarta-feira (15/04), data que coincide com a celebração do 108° aniversário do nascimento do fundador do regime norte-coreano Kim Il Sung, avô do actual líder Kim Jong Un.

Tal acontece no momento em que as atenções estão focalisadas na luta contra a pandemia do COVID-19, que já causou mais de 120 mil mortos em todo o mundo, mas da qual Pyongyang afirma não ter registo de qualquer caso.

A Coreia do Norte, que possui a arma nuclear e mísseis balísticos intercontinentais - capazes de atingir a totalidade do território continental dos Estados Unidos - tem efectuado nos últimos tempos inúmeros disparos de mísseis balísticos, para provar a sua capacidade destruidora e de precisão com os mísseis de cruzeiro.

O país é alvo de sanções do Conselho de Segurança da ONU, que exige a renúncia ao seu programa e arsenal nuclear e balístico.

O impasse sobre o programa nuclear norte-coreano prossegue desde o fracasso do segundo encontro entre o Presidente Donald Trump e Kim Jong Un, em fevereiro de 2019 em Hanoi, no Vietname.

