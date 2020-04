Relações Internacionais/Saúde e Medecina

Início de fim de confinamento na Áustria e noutras partes do mundo

Sebastian Kurz , chanceler da Áustria. REUTERS/Leonhard Foeger

Confrontados com as consequências económicas da crise sanitária, que afecta fortemente sua produtividade, os países membros da União Europeia e não só, começam a implementar medidas para sair do confinamento. Depois da Espanha na segunda-feira, a Áustria iniciou terça-feira a reabertura moderada de alguns sectores do pequeno comércio e autorizou a população a frequentar novamente jardins públicos.