Emmanuel Macron na RFI: «Temos o dever de ser solidários com África» perante o covid-19

O presidente Emmanuel Macron no Eliseu no passado dia 8 de Abril.

Ainda antes dos países dos G20 decidirem esta quarta-feira suspender por um período de 12 meses a dívida dos países mais pobres no intuito de os ajudar a enfrentar a pandemia, o presidente francês concedeu ontem uma entrevista exclusiva à RFI durante a qual Emmanuel Macron enfatizou a importância de uma moratória em relação à dívida dos países africanos por forma a dar-lhes meios para combater eficazmente a pandemia de coronavírus.

«Foi isso que eu quis lançar no G20 há algumas semanas. Realizamos uma videoconferência, usei o tempo de palavra de que dispunha para dizer: Vamos nos unir, agir pelos nossos países e já é muito difícil. Devemos absolutamente ajudar a África a sair disso. É um dever moral, humano, para África e para nós» disse o presidente francês ao explicitar a proposta ele também avançou na segunda-feira durante a sua comunicação aos franceses.

«Sou a favor de uma iniciativa de cancelamento da dívida massiva através de uma moratória. Deixamos de reembolsar os juros, com isto os africanos obtêm algum oxigénio, as dívidas são reescalonadas», explicou o presidente.

Para Emmanuel Macron a moratória à divida dos países africanos é «uma etapa indispensável e um avanço formidável que deve anteceder outras etapas de reestruturação da dívida africana», o presidente considerando todavia que «não se pode dizer que este esforço será feito por alguns e os outros não o farão. Deve ser o mesmo para todos os grandes doadores».

Emmanuel Macron, presidente francês acerca da moratória sobre a dívida dos países africanos

Referindo-se concretamente ao combate ao coronavírus no continente africano que segundo últimos balanços regista mais de 16 mil casos e quase 900 óbitos devido à epidemia, o presidente defendeu ainda a «mobilização dos financiamentos a curto prazo» nomeadamente através da utilização de uma parte dos 14 biliões de Dólares de que dispõe o Fundo Mundial de luta contra a tuberculose, a sida e o paludismo.

Ao referir «não fazer parte dos que vêem aí uma catástrofe, sem contudo querer fazer parte dos ingénuos.» o chefe de Estado francês recordou que «a África actualmente tem vulnerabilidade sanitária» e que é também «um dos continentes mais afectados pelo choque e pelas alterações climáticas».

Ao considerar que «as dificuldades se vão agravar», Emmanuel Macron tornou a vincar que se «deve absolutamente ajudar África a reforçar as suas capacidades para responder ao choque sanitário, sendo necessário ajudá-la sob o prisma económico a responder a esta crise com a qual nos defrontamos desde já".

Emmanuel Macron, presidente francês, sobre as vulnerabilidades de África em termos de saúde

Durante esta entrevista exclusiva à RFI, o chefe de Estado francês não deixou igualmente de evocar a situação militar no Sahel, designadamente a operação Barkhane que na sua óptica regista «avanços», o presidente mencionando que «várias localidades foram retomadas das mãos dos jihadistas» e que se registaram «pesadas derrotas do lado dos jihadistas na parte saheliana na sequência de Pau (onde decorreu no começo do ano a cimeira dos chefes de Estado do G5 juntamente com o presidente Macron)».

Neste contexto, o Presidente garantiu que «a operação continua. Há apenas duas coisas a serem consideradas. A primeira coisa, claro, é o covid-19, que atrasa um pouco as coisas,”, admitiu o presidente referindo contudo que “os exércitos permanecem mobilizados, as operações continuam”.

Por fim, acerca do recente apelo do secretário-geral da ONU a uma trégua em todos os países em guerra, o presidente francês afirma que o seu país «deu um forte eco a este apelo. Cada um o fez. O que esperamos é que, pela primeira vez, os cinco líderes do chamado P5, os membros permanentes do Conselho de Segurança possam juntos fazer um balanço e dar eco a este apelo”. Ao referir ter a esperança de poder reforçar esta posição nos próximos dias, Emmanuel Macron garantiu ter já o acordo dos seus parceiros chinês, americano e britânico e “ter a certeza de que o Presidente Putin também concordará”.

