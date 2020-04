Brasil

Morreu escritor brasileiro Rubem Fonseca aos 94 anos

O escritor brasileiro Rubem Fonseca faleceu aos 94 anos de idade. © https://www.instituto-camoes.pt/

Texto por: RFI

Morreu ontem no Rio de Janeiro, o escritor brasileiro Rubem Fonseca aos 94 anos de idade na sequência de um enfarte, informou a sua família. Galardoado com o prémio Camões em 2003, maior prémio literário lusófono, seis vezes com o Prémio Jabuti, o principal galardão da literatura, no Brasil e em 2015, igualmente com o Prémio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL), pelo conjunto da sua obra, Rubem Fonseca foi autor de uma dezena de romances e de cerca de 15 livros de contos.