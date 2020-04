Charles Michel: reforço da parceria europeia com África e perdão das dívidas

O antigo Primeiro-ministro belga e actual presidente do Conselho Europeu, Charles Michel afirmou em declarações à RFI, que depois da saída de crise, a União Europeia deverá mais do que nunca reforçar a sua parceria com o continente africano, através, nomeademente, de projectos de infra-estruturas e da melhoria dos sistemas de saúde. Michel considerou também que, a União Europeia deve implicar mais o sector privado europeu na parceria com aÁfrica, bem como relançar, conjuntamente com a China, o processo de perdão das dívidas dos países africanos.

Publicidade Continuar a ler

Em declarações à Radio France Internationale, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel começou por reconhecer que peran,te a crise sanitária provocada pela Covid-19, a União Europeia não avaliou inicialmente a seriedade da situação. Segundo ele, essa deficiência reflectiu-se na dificuldade em fazer funcionar os mecanismos de solidariedade e cooperação entre os Estados membros.

Charles Michel realçou igualmente que as dificuldades, foram originadas pelo facto de os países europeus não estarem preparados para uma crise com semelhante amplidão.

O presidente do Conselho Europeu afirmou que, a crise actual abona a favor da ideia segunda a qual se deve reforçar os mecanismos de integração política e económica da União Europeia, contráriamente à postura nacionalista de alguns Estados membros.

No respeitante às consequências da crise da Covid-19 para a África, Charles Michel sublinhou que será necessário consolidar os mecanismos, que visem reforçar a parceria com o Grande continente, por intermédio de medidas concretas.

O presidente do Conselho europeu salientou que os europeus devem implicar-se mais no desenvolvimento da África, designadamente no que toca à realização de projectos de infra-estruturas e à melhoria dos sistemas de saúde.

Charles Michel abordou também a questão do perdão das dívidas africanas, recentemente evocada pelo Presidente Emmanuel Macron.

Segundo Michel, a referida questão deve ser debatida conjuntamente com a China, muito activa no continente africano, em matéria de cooperação.

Charles Michel, realçou que, mais do que nunca, o reforço da parceria entre a União Europeia e a África é um elemento-chave para enfrentar o pós-coronavírus.

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu

"No que me diz respeito eu sou muito favorável. Efectivamente, eu penso que no âmbito da estratégia de recuperação económica e transformação da União Europeia depois desta crise, mais do que nunca a parceria com a África será um elemento fundamental. E nós vemos bem que a África poderá ser muito afectada pelo coronavírus.

Aliás eu felicito a iniciativa apoiada por nós e pelo Presidente Macron de forma a desenvolver e a reforçar essa mesma parceria com a África .Penso que há uma acção a curto e a médio prazo. Apoiar os sistemas sanitários e activar a prioridade das medidas sobre as dívidas, como por exemplo o perdão das dívidas, é uma forma muito directa e rápida de contribuir para a capacidade dos Estados africanos a enfrentar a curto e a médio prazo a crise com a qual nós somos confrontados.

Há outro aspecto que deve ser muito importante par nós. Eu penso que nós precisamos de uma parceria muito sólida, e não apenas palavras, isso requer efectivamente acções muito concretas com o continente africano.É do nosso interesse. Por isso é que penso, que no futuro nós devemos mobilizar mais o sector privado, trabalhar no que toca às infra-estruturas em África, como as telecomunicações, os transportes, os sistemas sanitários. Aliás, tudo isso faz parte da agenda europeia, como por exemplo as questões digital e climática.

Queria acrescentar um outro aspecto.A China que também está presente em África , deve igualmente ser mobilizada e participar nesse debate sobre o perdão das dívidas".

(Charles Michel)

Acerca das dívidas africanas, o único consenso, actual, reside na moratória sobre o pagamento dos juros concedida pelo G20.

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron afirmou recentemente ser favorável ao perdão das mesmas.

Charles Michel reconheceu que será difícil conceder um perdão incondicional às dívidas de todos os países africanos, mas que do ponto de vista da União Europeia a medida seria sensata.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro