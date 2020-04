China

China desmente qualquer "dissimulação" na sua gestão da crise do covid-19

Jovens no dia 14 de Abril nas ruas de Wuhan foi o epicentro da epidemia na China. REUTERS/Aly Song

Texto por: Liliana Henriques

A China desmentiu as acusações de dissimulação proferidas por países ocidentais no respeitante ao número de vítimas do coronavírus no seu território mas corrigiu os dados, somando 1290 mortos suplementares, elevando o balanço total a 4632 óbitos provocados pelo covid 19.