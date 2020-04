Covid-19 já fez mais de 157 mil mortes em todo o mundo

O número de mortes provocadas pelo Covid-19 ultrapassou este sábado as 157 mil, em todo o mundo, e os infectados são já mais de 2,2 milhões.

Os EUA são o país do mundo com mais casos confirmados e mais vítimas mortais, registando mais de 37 mil óbitos. O número de infectados ultrapassou já os 712 mil, e os casos recuperados não chegam aos 65 mil.

Todavia, o Presidente norte-americano continua a insistir que a China tem muitos mais casos do que os que reportados. Donald Trump garantiu que que as as restrições começaram a ser levantadas no próximo dia 1 de Maio.

Em Itália, 482 pessoas perderam a vida, nas últimas 24 horas, menos 93 do que as registadas de quinta para sexta-feira. O número de infectados ultrapassa os 175 mil e terão recuperado quase 45 mil doentes.

Os dados oficiais divulgados neste sábado mostram que Espanha ultrapassou a barreira dos 20 mil mortos, com mais 565. O número de infectados é agora superior a 191 mil e terão recuperado mais de 74.600 doentes.

A Alemanha, que anunciou ontem ter a epidemia controlada, registou nas últimas 24 horas mais 51 mortos por infecção com Covid-19. O que fez ultrapassar a barreira dos quatro mil mortos. Há neste momento mais de 142 mil infectados, dos quais perto de 81.800 estão recuperados.

No Reino Unido morreram 888 pessoas, nas últimas 24 horas, e o total de vítimas mortais ultrapassa já os 15 mil, números que incluem apenas os óbitos ocorridos nos estabelecimentos hospitalares.

