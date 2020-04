Japão/Rússia/Saúde

Japão e Rússia reforçam medidas contra covid19 depois de novos casos

O Primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe,no dia 7 de Abril em Tóquio,quando declarava o estado de emergência nacional, para lutar contra a epidemia de covid19. REUTERS - POOL

Texto por: RFI

Japão e a Rússia decidiram, no plano sanitário, reforçar as restrições em matéria de circulação para lutar mais eficazmente contra a epidemia de coronavírus. Na Rússia, a capital, Moscovo, é a que regista mais casos de coronavírus. Todavia o Presidente Putin receia o possível alastramento da epidemia à outras regiões do país. No Japão as medidas de prevenção sanitária foram igualmente reforçadas e no plano económico o Primeiro-ministro Shinzo Abe decidiu atribuir a cada japonês o montante de mil ienes para minimizar as consequências económicas da crise da covid19.