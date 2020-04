Estados Unidos/ Irão/política

Escalada de tensão entre EUA e Irão depois de lançamento de satélite militar

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo. POOL/AFP

Texto por: RFI

O Irão anunciou na quarta-feira ter lançado com sucesso o seu primeiro satélite militar, dois meses depois do fracasso da colocação em órbita de um equipamento científico, num contexto de tensão persistente com os Estados Unidos, não obstante a pandemia de coronavírus que afecta fortemente tanto iranianos como norte-americanos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou o Irão de violar a resolução 2231 das Nações Unidas.