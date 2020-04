Alemanha/Economia

Alemanha reforça economia com medidas para atenuar crise sanitária

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, no decurso de um ponto da situação sobre a crise de covid-19, em Berlim. 20 de Março de 2020. Pool/AFP/Archivos

Texto por: RFI

A Alemanha, à sememhança dos seus parceiros da União Europeia, continua preparar-se para enfrentar o pós-crise covid-19, com medidas que visam relançar a sua economia. Para além do apoio anunciado há uma dezena de dias, a coligação governamental, vigente em Berlim divulgou na quinta-feira, que o Estado vai disponibilizar uma verba de cerca de dez mil milhões de euros, a fim de proteger os trabalhadores e as empresas dos efeitos negativos da crise sanitária.