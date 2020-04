Reino Unido: José Veiga vive situação dramática por causa de Covid-19

A pandemia de Covid-19 já causou a morte de mais de 18 mil pessoas no Reino Unido, e já infectou mais de 138 mil habitantes. A situação continua a agravar-se.

O Reino Unido é actualmente o quinto país com o maior número de mortes no mundo, e o quarto europeu, com 18 738 vítimas mortais.

No que diz respeito ao número de pessoas infectadas, o território britânico ultrapassou nesta quarta-feira os 130 mil casos confirmados de Covid-19.

José Veiga, treinador luso-cabo-verdiano de guarda-redes no Hednesford Town, no centro do Reino Unido, falou-nos da sua situação pessoal.

“Neste momento para nós não mudou muita coisa. A única coisa que mudou foi que as minhas filhas estão em casa. Mas no que me diz respeito, e também à minha mulher, não mudou muita coisa porque nós ainda vamos trabalhar. Claro que, quando estamos no trabalho, temos de tomar as devidas medidas, usar máscara, manter a distância, lavar as mãos, e claro ter cuidado onde se toca”, sublinhou o guarda-redes.

José Veiga, antigo internacional cabo-verdiano, admitiu que os britânicos não respeitam as regras de distanciamento: “Há pessoas que infelizmente não respeitam a distância, o que aumenta o risco de contágio, caso estejam contaminados. Mas até agora temos tido sorte, e esperemos que assim continue. Claro que o receio está aí porque pode acontecer a qualquer um”, frisou o luso-cabo-verdiano.

O guarda-redes de 43 anos revelou-nos a morte do pai devido a esta doença: “Tivemos a infelicidade de receber a notícia de que o meu pai, que estava em França, faleceu por causa do Covid-19. É assim. Neste momento não podemos fazer muito mais, e só esperar que haja um bocadinho de sorte, e que mais ninguém possa sentir o que nós sentimos”, concluiu o antigo internacional cabo-verdiano.

Recorde-se que José Veiga, guarda-redes que representou a Selecção dos “Tubarões Azuis”, foi formado no Benfica, passou pelo Alverca, Estrela de Amadora e Olhanense, em Portugal, antes de representar o Levante e o Valladolid em Espanha. Em 2006 mudou de rumo e foi para Inglaterra onde representou vários clubes entre eles o Hednesford Town, equipa onde é guarda-redes, mas sobretudo treinador de guarda-redes.

