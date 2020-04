coronavírus

Trump condena reabertura do estado da Geórgia

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América AFP

Texto por: RFI

Vários espaços comerciais vão abrir as portas já partir desta sexta-feira no estado da Geórgia. A decisão do governador republicano, Brian Kemp, está a ser criticada pelo presidente Donald Trump que considera a medida precipitada em plena pandemia do novo coronavírus.