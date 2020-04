João Moutinho: «Situação nos Estados Unidos era previsível»

Os Estados Unidos são o país mais infectado pela pandemia de Covid-19, com mais de 900 mil casos confirmados, e ultrapassando já as 50 mil mortes. Apesar desta situação dramática, vários estados querem abrir novamente os comércios, uma ideia partilha pelo Presidente norte-americano mas não a qualquer momento e sem o rimo dos mortos e dos casos ter abrandado.

Publicidade Continuar a ler

O território norte-americano aproxima-se cada vez mais dos 950 mil casos confirmados de Covid-19, centralizando um terço das pessoas infectadas no mundo inteiro, que contabiliza mais de 2 milhões e 800 mil casos.

No que diz respeito ao número de mortos, a barreira das 50 mil vítimas mortais foi ultrapassada. Os Estados Unidos duplicaram o número de mortos em apenas dez dias, visto que contabilizavam apenas 25 mil mortes no dia 14 de Abril.

Apesar da situação dramática, o governador republicano do estado da Geórgia, Brian Kemp, decidiu abrir as portas de vários comércios, entre eles os salões de beleza. Uma decisão criticada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Quanto ao governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, avisou esta sexta-feira em conferência de imprensa que levantar as medidas de distanciamento social seria contraprodutivo. Aliás o governador prolongou o confinamento até dia 15 de Maio.

Para João Moutinho, defesa português de 22 anos do Orlando City, esta situação era previsível em território norte-americano: «Infelizmente sim estava à espera que atingisse estas dimensões e infelizmente também parece que não está a perder força por enquanto. Portanto agora resta-nos esperar e espero que comece a melhor a situação», afirmou o defesa luso, acrescentando que não tem medo: «Medo? Não. Tenho é cuidado. Lavar muitas vezes as mãos, tomar as precauções todas necessárias. Tenho feito as compras normalmente, e tento afastar-me das pessoas. Mas de resto, tentar ter uma vida o mais normal possível», assegurou o jovem futebolista..

João Moutinho afirmou que a qualquer momento podem recomeçar os treinos com a equipa: «É uma situação muito estranha, atípica. Agora tenho estado só a treinar com um colega. Já não estamos a treinar em equipa. Tem sido difícil mas temos de nos adaptar às circunstâncias e fazer o melhor para continuar em forma porque a qualquer momento podemos voltar a treinar», admitiu, acrescentando que se sente bem nos Estados Unidos e em Orlando: «Gosto muito de estar aqui. Tenho-me sentido bem, gosto de estar aqui em Orlando, estou feliz. A equipa é boa, o grupo é muito bom, é como se fosse uma família. Sinto-me bem, é uma pena que não possamos jogar, e treinar todos juntos, mas vai voltar tudo ao normal com certeza», concluiu.

João Moutinho, defesa do Orlando City

No mundo a pandemia de Covid-19 já mais 770 mil mortes e infectou mais de 2 milhões e 700 mil pessoas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro