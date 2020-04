Venezuela/Covid-19/Inflação

Venezuela: um morto e dois feridos em manifestações contra a fome

Caracas 17/04/2020- imagem de arquivo AFP/Archivos

Na Venezuela esta quinta-feira, no segundo dia de manifestações contra a carestia de vida, pelo menos uma pessoa foi morta a tiro pela polícia e duas feridas, na cidade de Upata, no estado de Bolívar, no sul do país.