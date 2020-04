Reino Unido

Boris Johnson voltou ao trabalho após batalha contra Covid-19

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson no 10 Downing Street após ter recuperado da doença coronavírus (COVID-19), Londres, Inglaterra, 27 de abril de 2020. REUTERS - JOHN SIBLEY

Texto por: Miguel Martins

No Reino Unido o primeiro-ministro voltou hoje à vida política activa após 3 semanas de ausência, incluindo uma passagem pelos cuidados intensivos, por ter sido infectado com o novo coronavírus. Boris Johnson apelou ao respeito das medidas de confinamento para se evitar um recrudescimento da pandemia que, nesta fase, estaria a conhecer um abrandamento no país, na sequência da adopção do dispositivo de quarentena.