Holanda: Futebolista luso-angolano, Zé Pedro, admite que situação é preocupante

A pandemia de Covid-19 já causou a morte de mais de 4 700 vítimas mortais, e já infectou mais de 39 mil pessoas na Holanda, um país com pouco mais de 17 milhões de habitantes.

A Holanda é actualmente o sétimo país europeu com o maior número de mortes devido à pandemia de Covid-19 com 4 795 vítimas mortais e o oitavo no que diz respeito ao número de casos.

No entanto a crise sanitária é profunda num país com pouco mais de 17 milhões de habitantes. Apenas a Bélgica, coim 10 milhões de habitantes, tem mais mortos do que o território holandês. A Holanda está, por exemplo, à frente da Rússia, país que tem mais de 144 milhões de habitantes e apenas ultrapassa as 1 000 mortes devido à pandemia de Covid-19.

Zé Pedro, futebolista luso-angolano, que actua no FC Eindhoven na Holanda, admitiu que a situação é complicada no país, mas afirmou que o Governo tem trabalhado bem.

“Não vou dizer que é um sentimento de medo, mesmo se também acaba por ser. É mais um sentimento de termos de fazer uma prevenção extra […] e de cumprir as normas de segurança que o Governo impôs. Claro que em comparação com Portugal está pior, sim é verdade, mas eu acho que no general, a população daqui está a cumprir as medidas”, afirmou o atleta, contando como tudo começou na Holanda: “O maior problema aqui foi que o primeiro caso de Covid-19 foi numa cidade que fica a 30 quilómetros de Eindhoven, em Tilburg, na altura do carnaval. Foi um jovem que tinha vindo de Itália que foi para a festa de carnaval e nesse dia infectou 300 pessoas. Foi uma bola de neve que começou a crescer rapidamente”, frisou o defesa luso-angolano.

Zé Pedro também elogiou as medidas implementadas pelo Governo: “No geral o Governo está a trabalhar bem. Eles estão a implementar as medidas de isolamento social e mantém-se tudo fechado, as lojas e os restaurantes. O Primeiro-ministro prolongou a proibição de eventos, festivais, futebol, até dia 1 de Setembro. Até esse dia não foi pode haver eventos com mais de 100 pessoas. Eu acho que com calma e com confiança, nós vamos conseguir superar isto seja em que sítio for. Seja aqui, em França ou em Portugal”, assegurou o futebolista.

O defesa do FC Eindhoven, clube da segunda divisão holandesa, também nos explicou como tem sido o seu dia a dia: “Tem sido um pouco diferente da minha vida normal. O confinamento tem sido a cumprir o plano individual que o clube nos deu. No máximo vivo ao pé de um parque, vou ao parque fazer uma corridinha tranquila e volto para casa para terminar o treino. E depois em termos de saídas, é só mesmo ir aos supermercados e mais nada”, concluiu Zé Pedro, defesa luso-angolano.

Zé Pedro, defesa do FC Eindhoven

José Pedro Cruz Sousa Neto, mais conhecido por ‘Zé Pedro’, chegou ao clube holandês FC Eindhoven durante o Verão de 2019, proveniente do Marinhense, equipa portuguesa do terceiro escalão.

