Estado de Calamidade em Portugal permite reabertura de actividades

Em Portugal o dia foi de reabertura de algumas lojas, marcando o levantamento do confinamento em vigor desde 19 de Março, um processo muito gradual por fases de duas semanas.

Após quase dois meses em Estado de Emergência, desde as zero horas do dia 3 de Maio Portugal desceu um degrau e entrou em Estado de Calamidade.

Apesar de estarem definidas menos restrições, o Estado de Calamidade não é um regresso à normalidade. Esta segunda-feira, 4 de Maio, marca o retorno à actividade em alguns sectores.

O comércio local voltou a funcionar, mas só as lojas até 200 metros quadrados e com porta aberta para a rua. Abriram as livrarias e o comércio automóvel, independentemente da área. Cabeleireiros, manicures e similares também voltaram a funcionar mas só com marcação, com novas regras de higiene e com alguma ansiedade e receio à mistura.

"Estamos com receio por não sabermos quem pode estar infectado. Há muitas pessoas sem sintomas. Mas as nossas clientes são bastante cuidadosas. Seguem as regras, usam máscaras, luvas e trazem o álcool gel na mala." revela a gerente de um centro de estética, Deijane Cutrim. Após quase dois meses de confinamento, as pessoas "parecem desesperadas. Claro que todas estão preocupadas, mas é como se estivessem numa prisão e agora ganhassem a liberdade," acrescenta.

Repartições de finanças e conservatórias também voltaram a funcionar com balcões desconcentrados e por marcação.

No futebol, por exemplo, Benfica e FC Porto voltaram aos treinos, com trabalho individual e em grupos divididos, depois de a equipa técnica e futebolistas serem testados.

Entretanto, os portugueses devem fazer por permanecer no respectivo domicílio, abstendo-se de circular em espaços e vias públicas.

De reforçar que: É obrigatório o uso de máscaras em transportes públicos, nos serviços de atendimento ao público, escolas e nos estabelecimentos comerciais e de serviços abertos ao público. Deve manter-se as regras de etiqueta respiratória e deve respeitar-se o distanciamento físico.

