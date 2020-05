Itália/Saúde/Medicina

Itália inicia primeira etapa para fim gradual de confinamento

O Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte,país que iniciou no dia 4 de Maio de 2020 a primeira etapa para o fim do confinamento. Palazzo Chigi press office/AFP/File

Texto por: RFI

Depois de dois meses de confinamento, a Itália iniciou, na segunda-feira, a primeira etapa para o restabelecimento da normalidade que vai possibilitar 4,5 milhões de trabalhadores deslocarem-se aos seus empregos e as famílias reunirem-se, com algumas restrições.No âmbito da flexibilização das regras de confinamento, o governo italiano prevê, nomeadamente, a reabertura do pequeno comércio, como por exemplo restaurantes, que serão autorizados a cozinhar pratos para serem consumidos a domicílio.