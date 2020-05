Rússia

Rússia regista mais de 145.000 casos de Covid-19

Em Moscovo, ruas desertas devido ao confinamento. AFP/Dimitar Dilkoff

Texto por: Lígia ANJOS

Rússia regista mais de 145.000 casos de Covid-19 após uma explosão do número de infecções no país, que agora está a enfrentar a pandemia com o maior crescimento do número de casos no continente europeu.