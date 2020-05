Boris Johnson admite epidemia nos lares de idosos do Reino Unido

Boris Johnson voltou ao trabalho a 27 de Abril após a sua hospitalização com o novo coronavírus e alguns dias de convalescença.

O primeiro-ministro britânico regressou hoje pela primeira vez ao parlamento desde que foi infectado pelo coronavírus e logo no dia a seguir ao Reino Unido ter passado a ser o país europeu com maior número de mortes resultantes da pandemia covid-19.

Boris Johnson disse que é muito cedo para fazer comparações internacionais, mas reconheceu que ainda existem problemas por resolver.

“Existe uma epidemia nos lares de idosos que é algo que eu lamento profundamente e que estamos a tentar travar há semanas”.

Depois de duas semanas a recuperar da doença que levou à sua hospitalização, Boris Johnson anunciou ao país o pico da crise já tinha passado.

Mas o Reino Unido continua a registar centenas de mortes por dia.

No domingo vai anunciar o plano para aliviar as medidas de distanciamento social que poderá entrar em prática logo no dia seguinte.

O desafio que tem é tentar equilibrar a pressão para reabrir partes da economia com a cautela de manter algumas restrições, para continuar a ter o vírus sob controlo.

Boris Johnson é criticado por ter sido lento a reagir e não vai querer cometer o novo erro de apressar a saída do confinamento.

6/5/2020

