Coronavirus: Airbnb vai despedir um quarto dos empregados

Face à pandemia de coronavírus, a empresa californiana Airbnb, emblemática no Turismo mundializado, vai despedir 1.900 dos seus 7.500 empregados, anunciou esta terça-feira (5/05) o seu presidente Brian Chesky, alegando e cito "vivemos colectivamente a crise mais dolorosa da nossa vida".

Entre a pandemia e o confinamento, inclusivé para Brian Chesky "as viagens estão paralisadas, não sabemos quando poderão retomar, mas quando tal acontecer, tudo será diferente, as viagens nesse novo mundo serão diferentes", declarou o empresário de 38 anos, dono de uma das mais emblemáticas firmas da Silicon Valley, que ele co-fundou em 2008.

Airbnb, gigante californiano de reserva e aluguer de apartamentos e moradias mobiladas entre particulares, deverá perder metade das suas receitas em relação a 2019 e face a esta crise, já reduziu os custos em todos os sectores e conseguiu dois mil milhões de dólares, mas tal não é suficiente, garantiu ontem Brian Chesky.

Antes da pandemia de Covid-19, a Airbnb tinha previsto entrar na bolsa de valores em 2020 , com um valor estimado de 35 mil mihões de dólares , mas Brian Chesky estima-se optimista, apesar de um refrouxamento nos investimentos, designadamente no sector dos transportes, no abandono temporário do projecto Airbnb Studios, bem como duma redução de investimentos em projectos como integração de hóteis e de propriedades de luxo na sua oferta.

A Airbnb com sucursais no mundo inteiro, apostou também no continente africano, designadamente na África do Sul , onde em 2015 Brian Chesky anunciou a sua vontade de lançar a sua plataforma em África e os seus princípios de " economia colaborativa ".

O sector do Turismo, do qual dependem mais de 300 milhões de empregos e 10% do PIB mundial, foi um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19 e no final de Março a Organização Mundial do Turismo - OMT - previa uma queda nas visitas turísticas de 20% a 30% em 2020, o equivalente a entre 300 e 450 mil milhões de dólares de perdas , o que corresponde a cerca de um terço das receitas geradas pelo secor em 2019.

A última grande crise económica em 2008/2009 provocou uma baixa de 4% no Turismo, segundo a OMT.

