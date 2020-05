Emmanuel Macron preconiza novas relações entre artistas e público em França

O presidente francês reuniu-se quarta-feira por videoconferência com agentes culturais, um sector severamente afectado pelo confinamento e pelo encerramento dos estabelecimentos. Emmanuel Macron prometeu reabrir as portas dos recintos culturais a partir da próxima segunda-feira. Perante a crise actual, Macron preconizou um novo tipo de interacção entre os artistas e o público francês.

Severamente afectado pelo impacto da crise sanitária actual, o sector cultural francês vai retomar gradualmente as suas actividades, mas terá de adaptar-se aos constragimentos e regras aplicadas para lutar contra o novo coronavírus.

No decurso de uma videoconferência com uma dezena de figuras do meio artístico nacional, designadamente cineastas, músicos e escritores, o Presidente Emmanuel Macron, garantiu que, a partir de 11 de Maio, muitas actividades culturais poderão retomar, mas deverão tomar em consideração as restrições impostas pela luta contra a propagação da covida-19.

Contráriamente às lojas e aos armazéns, que preparam a sua reabertura pqara o dia 11 de Maio, início do fim do confinamento, os recintos de cinema e de concertos permanecerão encerrados. Uma situação idêntica ocorrerá, no que toca à organização de festivais, que deverão aguardar até nova ordem.

Os teatros,as livrarias ,os museus, assim como bibliotecas e mediatecas vão ser autorizados a retomar as suas actividades, a partir da próxima segunda-feira, mas deverão aplicar as regras de distanciamento social e aceitara presença de um público menos numeroso, como o afirmou o Presidente Emmanuel Macron, no decurso da sua videoconferência com os agentes culturais.

Emmanuel Macron, chefe de Estado francês

"No dia 11 de Maio, com muita cautela, porque eu digo sempre que, "a gordura é fina" e por isso não podemos dizer, abre-se tudo. No entanto no dia 11de Maio, muito sectores poderão retomar as actividades. Podemos voltar a abrir as livrarias, os museus ,as lojas de discos , as galerias de arte .

Voltar a abrir também os recintos de criação como os teatros , de forma a poderem funcionar e a ensaiar, com os constragimentos e as adequadas regras de distanciamento social.

É necessário que os recintos de criação voltem a viver, que os artistas possam voltar a criar e a estar juntos. É preciso que eles voltem ao contacto com o público. Mesmo se para isso, como se disse, durante esse período intermédio, sem dúvida seja preciso inventar uma nova relação com o público,um público menos numeroso, captivar e interagir de maneira diferente".

(Emmanuel Macron)

Perante as imensas expectativas do sector cultural, para o qual trabalham 1,3 milhões de pessoas em França, o Presidente Macron deu igualmente as primeiras respostas às preocupações dos agentes, ao defender a prorrogação dos direitos dos trabalhadores ocasionais até 2021.

O humorista luso-francês José Cruz considera que este confinamento deveria servir para se pensar no futuro da cultura.

José Cruz, humorista luso-francês

Emmanuel Macron anunciou também a sua intenção de implementar um importante programa de contratos públicos, destinados em particular aos jovens artistas, bem como desejou, um Verão estudioso e cultural para os jovens que não partirão de férias, no qual os artistas têm o lugar que merecem.

