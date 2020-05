Alemanha permite retoma do campeonato de futebol, a Bundesliga

A chanceler alemã Angela Merkel decidiu na quarta-feira 6 de Maio que a Bundesliga, quer a primeira como a segunda divisão, pode recomeçar.

A Alemanha será o primeiro grande campeonato europeu a retomar a competição, já que as ligas da Inglaterra, da Espanha e da Itália continuam suspensas, enquanto a França já encerrou a temporada.

Com a luz verde de Angela Merkel, a federação alemã reuniu-se com os 36 clubes da 1ª e 2ª ligas e definiu o dia 16 como data para a retoma do campeonato.

O plano de saúde da Liga Alemã baseia-se sobretudo na realização de testes para a detecção do novo coronavírus e dos jogos à porta fechada.

Edimilson Fernandes, médio suíço-cabo-verdiano de 24 anos do Mainz, contou-nos como foi o regresso aos treinos e afirmou estar pronto para voltar a disputar jogos:

«É um pouco complicado mas tudo está a correr bem, treinamos em grupos reduzidos, depois vamos para casa e tudo está a correr bem. É verdade que tivemos de ficar em casa e de trabalhar sozinhos, isso foi difícil no início, porque não é fácil trabalhar em casa, não é a mesma coisas que os treinos. Quando recomeçamos, estávamos felizes porque saímos de casa, jà estávamos fartos de estar em casa. Mas agora a situação está melhor, podemos sair de casa, vamos aos treinos e voltamos para casa. É diferente porque treinamos com distâncias, tipo dois metros de distância, mas temos de nos adaptar para realizar bons treinos. São treinos mais físicos neste momento», começou por admitir o jovem internacional suíço.

Quanto aos jogos à porta fechada, Edimilson Fernandes concedeu que vai haver um período de adaptação: «Acho que vai haver um período de adaptação quando voltarmos aos terrenos, mas acho que trabalhamos bem durante a semana, sobretudo o físico para estarmos prontos. Continuamos a ter prazer durante os treinos porque fazemos exercícios técnicos, podemos rematar, e até jogamos seis contra seis mas com regras de distanciamento claro. Sabemos o que temos de fazer e não há contactos, mas no inicio foi complicado. Por mim podemos retomar o campeonato, agora vamos ver como vai recomeçar. Eu nunca joguei à porta fechada, veremos como vai ser jogar nestas condições, não vai ser fácil», frisou o médio de 24 anos que chegou à Alemanha durante a época transacta e não está nada arrependido: «A Bundesliga é um campeonato mais rápido, mais intenso do que os outros campeonatos».

Edimilson Fernandes, médio suíço-cabo-verdiano do Mainz

De referir que Edimilson Fernandes chegou ao Mainz durante o Verão de 2019 proveniente da Fiorentina, na Itália, ele que também passou pela Suíça, representando o Sion, e pela Inglaterra onde vestiu a camisola do West Ham.

De notar que o Bayern Munique é o actual líder da prova, com 55 pontos, contra 51 do Borussia Dortmund, 50 do Leipzig, 49 do Borussia Mönchengladbach e 47 do Bayer Leverkusen, quando faltam disputar nove jornadas. No que diz respeito ao Mainz encontra-se no 15° lugar com 26 pontos.

