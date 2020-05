Arranque do campeonato sul-coreano de futebol

Na Europa os principais campeonatos de futebol estão suspensos devido à pandemia de Covid-19, enquanto na Ásia onde a situação melhorou bastante, a liga sul-coreana regressou aos terrenos.

A pandemia de Covid-19 atrapalhou as diferentes competições europeias, inclusive os campeonatos bem como a Liga dos Campeões. Nos outros continentes as decisões foram similares e poucas são as ligas que continuam a decorrer.

A Coreia do Sul, país fronteiriço com a China onde se iniciou a propagação do novo coronavirus, deu luz verde para o arranque do campeonato.

As autoridades sul-coreanas, que contam com 10 822 casos confirmados de Covid-19 e 256 mortes no país, consideraram que o futebol podia regressar aos terrenos mas à porta fechada e com testes para os atletas que vão jogar.

O início do campeonato sul-coreano estava agendado para 29 de Fevereiro, mas apenas começou nesta sexta-feira 8 de Maio com o triunfo do Jeonbuk Motors, Campeão 2019 e comandado pelo português José Morais, por 1-0 frente ao Suwon Bluewings.

Suplentes têm máscaras durante o jogo. © AFP - JUNG YEON-JE

No sábado 9 de Maio, três encontros vão decorrer, entre eles o Gwangju frente ao Seongnam IC. Willyan Barbosa, avançado brasileiro da equipa sul-coreana do Gwangju, contou-nos como está a vier este regresso aos terrenos.

«Jogar é importante neste momento. Há ansiedade porque foram cinco meses só a treinar, e para um jogador de futebol é complicado. Os jogos sao sem publico neste momento. Todos nós tivemos de fazer o teste do Covid-19, quer sejam as pessoas do clube, os treinadores, ou ainda os árbitros. Se algum jogador ou alguém aparecer com o Covid-19, o campeonato é parado novamente e nao será retomado, vao finalizar o campeonato. Mas acho que isso aqui na Coreia é bem difícil acontecer porque é um país bem tranquilo. Se eles nao tinham a certeza que estava tudo bem, nao começariam o campeonato. Estou é apenas com ansiedade agora», assegurou Willyan Barbosa, jogador que já passou pelo campeonato português, actuando no Beira-Mar, no Vitória de Setúbal e no Nacional da Madeira, contando também com passagens pelos campeonatos italiano e grego.

Willyan Barbosa, avançado brasileiro do Gwangju

