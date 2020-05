Hong Kong: confrontos no parlamento entre deputados pró-China e oposição democrata

Deputado pró-democracia no parlamento de Hong Kong Eddie Chu Hoi-dick, retido por agentes de segurança, após confrontos na sequência da ocupação da cadeira do diirigente da Comité da Câmra Baixa pela deputada pró-Pequim Starry Lee, sexta-feira 8 de Maio 2020.

Esta sexta-feira o parlamento de Hong Kong foi palco de violentos confrontos entre deputados pró-democracia e pró-Pequim, sinónimo de novas tensões entre o governo chinês e a oposição, em plena crise da pandemia de Covid-19, que Hong Kong conseguiu conter.

Com a pandemia de Covid-19 reduziu a contestação nas ruas de Hong Kong e esta sexta-feira (8/05) as medidas de restrição deverão ser ainda mais relaxadas, mas a crise política continua, com o parlamento ou Conselho Legislativo, bloqueado há sete meses, pelos deputados pró-democracia, parcialmente eleitos pelo sufrágio universal.

Esta antiga colónia britânica viveu entre Junho e Dezembro de 2019 a pior crise política desde a sua retrocessão à China em 1997, com manifestações, frequentemente reprimidas com violência policial, para denunciar a ingerência cada vez maior de Pequim nesta região semi-autónoma, um combate que tem na linha da frente os pró-democratas.

Nas últimas semanas, multiplicaram-se as acções de obstrução, para impedir que o parlamento analisásse um projecto de lei visando reprimir "a falta de respeito ao hino nacional chinês", o que levou ao adiamento da sua adopção, alvo de fortes críticas de Pequim.

Confrontos no parlamento de Hong Kong

Esta sexta-feira (8/05) os confrontos no parlamento opuseram a direcção do Comité da Câmara Baixa, sem dirigente desde Outubro, devido à oposição pró-democrata que tem impedido a sua desingação e cujo papel é analisar os projectos de lei antes do seu exame na parlamento.

Hoje Starry Lee, uma das deputadas pró-China instalou-se na cadeira do presidente do Comité da Câmara Baixa, ao abrigo de uma análise jurídica redigida por advogados do governo que a apoiam, mas os deputados da oposição acusaram-na de violar a lei.

Gerou-se então o caos no parlamento, agentes de segurança e eleitos pró-China aliaram-se a Starry Lee, enquanto os pró-democracia tentavam impor o seu próprio candidato ao cargo, um deles tentou mesmo escalar um muro, para aceder à tribuna !

Agentes de segurança evacuaram então à força vários deputados pró-democracia, enquanto os parlamentares rivais arvoravam cartazes, que filmavam com os seus telemóveis e retransmitiam em directo nas redes sociais os confrontos.

A China já ameaçou interpor processos judiciários contra os deputados da oposição democrata, que bloqueiam o parlamento.

Os militantes pró-democracia denunciam uma ingerência inaceitável da China, que deve administrar a região semi-autónoma de Hong Kong até 2047 com base no príncipio " um país, dois sistemas ".

