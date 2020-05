coronavírus

Covid-19: Vladimir Putin reabre economia

Presidente Vladimir Putin reabre economia Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP

Texto por: RFI

O Presidente russo anunciou hoje, durante uma alocução televisiva, o fim do período de lay-off. Se Vladimir Putin encoraja as empresas a reabrirem as portas, lembra que o vírus da Covid-19 continua a representar uma ameaça no país.