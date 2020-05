Espanha/Saúde

Levantamento do confinamento em Espanha com excepção de Madrid e Barcelona

Sentadas na esplanada de um restaurante em Tarragona,aproveitam o sol, pela primeira vez desde que Espanha iniciou o confinamento em meados de Março de 2020, para lutar contra a propagação de covid-19. AFP

Texto por: RFI

As autoridades espanholas encetaram,na segunda-feira, mais uma etapa da normalização da vida no país ibérico, ao decidirem a reabertura de bares e restaurantes nalgumas cidades. Madrid e Barcelona,que são as regiões mais afectadas pela Covid-19, terão que aguardar. Os bares e restaurantes, abertos ao público, só poderão acolher clientes num espaço exterior.