EUA: Casa Branca obriga funcionários a usarem máscaras de protecção

A Casa Branca anunciou que os funcionários, que tenham acesso aos escritórios do presidente dos Estados Unidos, passam a ser obrigados a usarem máscaras ou outro tipo de protecção facial.

A decisão foi anunciada aos funcionários através de um comunicado interno, a que tiveram acessos vários órgão de comunicação.

Todos os funcionários, que tenham acesso aos escritórios do presidente dos Estados Unidos, à Ala Oeste, são obrigados a usar máscaras ou outro tipo de protecção facial.

A Ala Oeste é a parte do edifício da Casa Branca onde está a residência presidencial, incluindo a Sala Oval, que é o gabinete de trabalho do Presidente, alguma salas de reunião e a sala da imprensa, além do espaço de trabalho dos jornalistas.

De acordo com a mesma directiva, os funcionários podem retirar a máscara quando estiveram sentados nas suas secretárias e sempre que conseguirem manter uma distância de 1,8 metros em relação a outros colegas.

Uma medida que não será acatada por Donald Trump, escreve o Washington Post, o chefe de Estado norte-americano nunca apareceu com máscara e garante que não tem necessidade de a usar, uma vez que realiza o teste de despistagem da Covid-19 quase todos os dias.

Próximos de Donald Trump em quarentena

Ontem, o vice-presidente norte-americano testou negativo para a Covid-19 e afirmou que vai continuar a trabalhar, apesar da assessora de imprensa estar contaminada.

Este fim-de-semana, três membros da equipa de especialistas da Casa Branca para o combate à Covid-19 decidiram ficar em quarentena domiciliária depois de terem estado em contacto com pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Anthony Fauci, director do Instituto Nacional de Doenças Infeciosas, Robert Redfield, director do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, e Stephen Hahn, comissário da agência federal Food and Drug Administration, irão ficar em teletrabalho, como precaução.

Os Estados Unidos continuam a ser a nação mais afetada pelo novo coronavírus. Segundo a Universidade John Hopkins, o país conta com mais de 1,34 milhões de casos confirmados.

