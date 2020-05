Russia/Saúde/Economia

Fim regionalizado de confinamento e retoma da economia na Rússia

Um ciclista na Praça Vermelha em Moscovo no passado dia 1 de Maio.Ainda sob confinamento, Moscovo é região russa mais afectada pela crise de covid-19. REUTERS - Shamil Zhumatov

Texto por: RFI

Embora com mais dez mil casos de covid-19 confirmados, a Rússia, cuja mortalidade pela epidemia é muito fraca, iniciou,nesta terça-feira, o fim do seu confinamento por regiões, de forma a retomar as actividades económicas. Nas regiões menos afectadas pela crise sanitária alguns comércios voltaram a abrir as suas portas. Contudo a maioria dos lugares públicos, como por exemplo restaurantes, permanecem encerrados e as reuniões entre grupos de pessoas continuam a não ser autorizadas.