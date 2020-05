Líbano

Líbano volta a confinamento total

Primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, aqui a 30 de Abril de 2020. AFP/DALATI AND NOHRA

Texto por: Miguel Martins com AFP

O Líbano volta hoje a uma situação de confinamento devido ao aumento de contágios com o novo coronavírus na sequência do abrandamento do dispositivo de isolamento social.