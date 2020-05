Portugal

Portugal: Fátima poderá voltar a acolher peregrinos em Agosto

A imagem de Nossa Senhora é transportada num andor durante a procissão do Adeus no final das celebrações religiosas da Peregrinaçãoo Internacional Aniversária de Maio, que este ano é celebrada sem a presença fí­sica de peregrinos devido à covid-19, na Basí­lica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Fátima, Ourém, em Portugal, a 13 de Maio de 2020. LUSA - PAULO NOVAIS

Texto por: Miguel Martins com Lusa

De forma inédita o aniversário das aparições da Virgem Maria em Fátima a três pastorinhos a 13 de Maio de 1917 foi assinalada no santuário do centro de Portugal sem peregrinos devido aos riscos de contágio da pandemia de Covid-19. As autoridades eclesiásticas esperam que o recinto possa voltar a acolher fiéis em Agosto.