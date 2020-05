Actriz guineense integra Into The Night

© Into The Night

Babetida Sadjo é Laura em Into the Nigth.

A actriz guineense residente na Bélgica, Babetida Sadjo participa num dos mais recentes sucessos da Netflix, a série de suspense "Into the night".

Babetida Sadjo é Laura na primeira série belga da Netflix. Into the Nigth é uma corrida contra o tempo num mundo apocalíptico. 12 passageiros dentro de um avião, com partida de Bruxelas em direcção a Moscovo. Todos acabam reféns de um homem que garante que o sol mata.

Este é o ponto de partida para uma missão de sobrevivência sempre noite dentro.

Seis episódios de uma intriga cativante, onde as mulheres acabam por assumir momentos decisivos. Entre elas está Babetida Sadjo. Actriz guineense, nascida em Bafatá, no leste da Guiné-Bissau, que em 2018 tinha assumido um dos papéis principais do filme “And Breathe Normally”, com o seu rosto estampado no cartaz do filme islandês que venceu o prémio Sundace de melhor filme estrangeiro, na categoria de drama, na Islândia.

Sobre a sua participação num dos mais recentes sucessos da Netflix, Babetida Sadjo mostrou-se feliz pelo papel e sublinhou o elenco eclético da série: “Ao descobrir o guião de Into the Night fiquei verdadeiramente feliz. Faz parte de um universo artístico no qual ainda não tinha participado. É uma história que nunca tinha contado: o fim do mundo e a sobrevivência (já falado de sobrevivência no And Breathe Normally mas de forma completamente diferente). Aqui é verdadeiramente intenso. Tem momentos engraçados, de emoção, imensos momentos de stress porque as pessoas precisam de sobreviver. Fiquei muito, muito muito feliz por fazer parte deste projecto. É novo, há pessoas que falam outras línguas, muitos códigos foram postos de lado. Fiquei verdadeiramente fascinada com isso.”

Questionada sobre as suas memórias de Bafatá, Babetida Sadjo rapidamente lembrou a "terra vermelha, terra quente, a chuva, do vento e a comida”, mas também os momentos difíceis pelos quais passou: “lembro-me de momentos de fome”. A actriz guineense deixou o país quando tinha 12 anos de idade.

