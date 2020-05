Diogo Luís: “O mundo do futebol vai usufruir das melhores condições médicas”

A Bundesliga vai regressar aos relvados neste fim de semana, no entanto o campeonato alemão não será o único a regressar. Decisões polémicas para uns, aceitáveis para outros.

Publicidade Continuar a ler

O mundo do futebol está suspenso, parado ou cancelado segundo o país em que nos encontramos. Em França, na Holanda e em Angola, as ligas 2019/2020 foram canceladas. Na Itália, na Inglaterra e em Espanha, por exemplo, esperam retomar durante o mês de Junho.

No entanto há também países onde foi dada luz verde para a retoma das competições de futebol: Na Coreia do Sul o campeonato começou na semana passada, na Alemanha a liga retoma neste fim-de-semana, enquanto na Áustria e em Portugal o regresso está marcado para 2 e 4 de Junho.

Para Diogo Luís, antigo futebolista, o mundo do futebol vai usufruir das melhores condições médicas para regressar aos relvados, oferecendo as melhores condições aos jogadores que possam estar preocupados.

“O que me preocuparia como Presidente, como treinador, como dirigente, era criar condições psicológicas favoráveis para que os jogadores pudessem desempenhar a sua função no limite, sem grandes preocupações. [...] Os jogadores perceberem que se podem libertar, que as coisas estão tranquilas, que não vai acontecer nada”, começou por afirmar Diogo Luís.

O antigo lateral esquerdo, formado no Benfica, admitiu que haverá sempre riscos no futebol, não se limita apenas ao novo coronavírus, frisando que os clubes vão ter acesso às melhores condições médicas possíveis: “Há sempre riscos nas coisas que vamos fazendo, nós podemos estar a jogar e ter uma lesão no joelho grave. Nós podemos estar a jogar e ser contagiados pelo vírus. É uma realidade, mas acima de tudo, é perceber que o futebol vai poder usufruir das melhores condições médicas de cada um dos países. Vão ser testados de uma forma regular”, sublinhou o português de 39 anos.

Diogo Luís acrescentou ainda que o futebol até pode trazer uma maior confiança à população na luta contra o novo coronavírus: “A partir daí é jogarem futebol e também ajudarem a sociedade a passar este momento difícil porque a partir do momento em que a bola começar a rolar, muitas pessoas vão ficar satisfeitas, vão poder aliviar um pouco a tensão que têm tido ao longo destes tempos. Mesmo estando em casa, podem ver futebol, e se o futebol correu bem, a confiança da população vai aumentar face ao Covid-19, sendo importante para conseguirmos derrubar este difícil obstáculo que temos pela frente”, concluiu o antigo futebolista.

Diogo Luís, antigo futebolista

De notar que Diogo Luís representou o Benfica, o Alverca, o Beira-Mar, a Naval, o Estoril e o Leixões, em Portugal, além do Apollon Limassol, clube cipriota.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro