Espanha impõe quarentena, França faz o mesmo

As fronteiras entre a França e Espanha estão encerradas desde 16 de Março, excepto para trabalhadores transfronteiriços e camiões de mercadorias como aqui em Hendaia, no país basco.

Espanha impõe desde hoje um regime de quarentena a viajantes provenientes do estrangeiro. A França optou por tomar medida idêntica em relação aos espanhóis que cheguem a território gaulês. A França e Portugal mantém fronteiras encerradas com a Espanha, nem um nem outro teriam sido consultados por Madrid antes desta medida uniltaeral.

Com excepção de Andorra e de Gibraltar os controlos fronteiriços entre Espanha e os seus dois principais países vizinhos, a França e Portugal, passam agora por uma quarentena obrigatória de quatorze dias.

A medida é aplicada a quem chegar a território espanhol, o dispositivo passa a vigorar pelo menos até ao fim do estado de emergência, a 23 de Maio.

O estrangeiro, ou mesmo o cidadão espanhol, deve manter-se em casa e ou no hotel de onde pode sair exclusivamente para compras essenciais.

Os camionistas e trabalhadores transfronteiriços ficam isentos deste dispostivo regulamentado por um decreto espanhol desta terça-feira na sequência da pandemia de novo coronavírus.

A presidência da república francesa admite não ter sido consultada antes desta medida uniltaral do seu vizinho do Sul.

Portugal, o outro país com fronteiras com Espanha, também não foi notificado previamente da medida de Madrid, mas por ora não adoptou nenhuma medida de reciprocidade.

Porém as fronteiras portuguesas com Espanha mantêm-se encerradas até 15 de Junho devido à pandemia de Covid-19, conforme publicado nesta quarta-feira no Diário da República luso, seguindo orientações preconizadas pelas instituições europeias.

Em Espanha o número de mortos voltou a baixar com o anúncio nesta sexta-feira de 138 óbitos em 24 horas (na véspera tinham morrido 217 pessoas). O país conta com um total de 27 459 óbitos, uma das cifras mais importantes do mundo, a seguir aos Estados Unidos, Reino Unido e a Itália, em 230 183 casos registados.

Enquanto isso as lojas e as esplanadas voltam a abrir na metade de Espanha já que o confinamento mantém-se apertado em Madri, Barcelona e numa parte da Andaluzia, no Sul.

