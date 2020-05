França - coronavírus

Mal semelhante à "doença de Kawasaki" poderia ter elo com o coronavírus

Ao todo, foram identificadas em França 125 menores apresentando sintomas parecidos com a doença de Kawasaki. REUTERS/Stephane Mahé

Texto por: Liliana Henriques

Ontem as autoridades sanitárias francesas deram conta da primeira morte no Sábado passado de uma criança de 9 anos em Marselha com um síndrome observado em várias outras crianças no país, mas também no Reino Unido, Itália e Estados Unidos, que têm como ponto comum de terem contraído o coronavírus ou ter estado em contacto com o vírus. O mal de que padecem é parecido com a doença de Kawasaki que geralmente afecta crianças com menos de 5 anos.