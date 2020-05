#coronavírus

Brasil ultrapassa 15 mil mortes por Covid-19 sem ministro da Saúde

Nelson Teich, ministro da Saúde do Brasil, apresentou a demissão esta sexta-feira, em plena pandemia de Covid-19 e perante divergências com o Presidente Jair Bolsonaro. AFP - EVARISTO SA

Texto por: RFI

O Brasil ultrapassou as 15 mil vítimas mortais de covid-19. Na sexta-feira, foi batido novo recorde, com mais de 15300 novas infecções, no dia em que o ministro da Saúde, Nelson Teich, apresentou a demissão apenas um mês após assumir o cargo. As reacções multiplicaram-se e dois ministros vieram defender o Presidente Jair Bolsonaro, cujas posições sobre a pandemia teriam originado a saída de Teich.