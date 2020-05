Israel/Política

Israel:novo governo e vontade de anexar terras palestinianas da Cisjordânia

Benny Gantz, líder do partido centrista Azul e Branco, que alternará nas funções de Primeiro-ministro de Israel com Benyamin Netanyahu, depois do Knesset( Parlamento) ter votado a confiança no novo governo de união nacional. 17 de Maio de 2020. Adina Valman/Knesset Spokesperson's Office via Reuters

Texto por: RFI

Em Israel, após 500 dias de crise e três eleições, o governo de união entre Benyamin Netanyahu e Benny Gantz foi aprovado pelo parlamento e tomou posse neste domingo . O Primeiro-ministro Benyamin Netanyahu disse, no Parlamento, que é altura de anexar os colonatos na Cisjordânia ocupada. A cerimónia de tomada de posse do novo governo de Israel, estava inicialmente prevista para quinta-feira passada, mas não teve lugar devido à problemas de última hora no seio do partidários de "Bibi", alcunha pela qual é também conhecido em Israel, Benyamin Netanyahu.