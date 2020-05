Afeganistão: Talibã reafirmam compromisso com acordo americano

O líder dos talibã, Haibatullah Akhundzada, afirmou estar determinado a respeitar o acordo assinado com os Estados Unidos, no final de Fevereiro. As declarações surgem em pleno recrudescimento da violência no Afeganistão.

Os talibã comprometem-se a respeitar o acordo assinado com os Estados Unidos, no final de Fevereiro, um documento que visa a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão, em troca de contrapartidas. A declaração escrita foi publicada hoje pelo líder dos talibã, Haibatullah Akhundzada, em pleno recrudescimento da violência no país.

Na mensagem divulgada por ocasião do Aïd el-Fitr, que marca o fim do Ramadão, os talibã “apelam o outro lado a respeitar os seus compromissos e a não deixar passar esta oportunidade crucial”. Haibatullah Akhundzada escreve que a implementação do acordo, assinado a 29 de Fevereiro em Doha mas não ratificado pelo governo afegão, “poderia ser um instrumento eficaz para acabar a guerra” com os Estados Unidos.

A mensagem surge numa altura em que o Afeganistão conhece um forte recrudescimento da violência desde a assinatura do acordo, o qual prevê a retirada de todas as tropas estrangeiras do país até ao verão de 2021.

Ainda que os talibã tenham cessado os ataques contra as tropas da coligação internacional, eles têm multiplicado os assaltos contra as forças de segurança afegãs. Em resposta, na semana passada, ao atentado contra uma maternidade em Cabul que fez 24 mortos, o governo afegão ordenou às forças de segurança para “retomar as suas operações contra o inimigo” que estavam suspensas desde o acordo de Fevereiro.

De acordo com o executivo de Cabul, desde Março houve 3.800 ataques talibãs que fizeram mais de 1.300 mortos e feridos. A missão de assistência da ONU no Afeganistão (Manua), num relatório publicado esta terça-feira, informou que 208 civis foram mortos em Abril pelos talibã, um valor em alta de 25% relativamente a Abril de 2019. Por outro lado, a missão da ONU revela que as perdas civis derivadas dos ataques das forças governamentais aumentaram 38% num ano, com 172 mortos em Abril.

