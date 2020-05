Covid-19: supressão de 9 mil empregos no fabricante de motores de aviões Rolls-Royce

À semelhança de outras empresas do sector, o fabricante de motores de aviões Rolls-Royce anunciou esta quarta-feira a supressão de 9 mil postos de trabalho devido à diminuição do tráfego aéreo gerada pela pandemia de coronavírus.

Em comunicado, ao explicar que esta decisão se deve ao impacto «sem precedentes» da covid-19, o grupo britânico estima que «serão necessários vários anos para que o mercado aeronáutico comercial torne a atingir os níveis de há alguns meses».

As supressões de postos de trabalho que representam 17% dos efectivos de um total de 52 mil pessoas, deveriam afectar essencialmente as actividades de aviação civil e as funções administrativas. Este plano que prevê igualmente reduções de custos nos activos e nas despesas indirectas, poderia traduzir-se também no encerramento de algumas fábricas, sendo que ao todo, ele deveria permitir poupar quase 1,5 mil milhões de euros, dos quais metade, 700 milhões de euros, serão provenientes dos despedimentos.

Já em dificuldades no passado, a empresa tinha efectuado cortes em 4.600 postos de trabalho desde 2018, devido a problemas num dos seus motores que tinham tido um forte impacto sobre a sua contabilidade.

Em 2019, a Rolls-Royce tinha reencontrado o equilíbrio, mas o alívio foi curto, a pandemia tendo deitado por terra o sector dos transportes aéreos. Várias companhias como a British Airways, a Ryanair e a Virgin Atlantic anunciaram recentemente milhares de supressões de empregos. Fora do Reino Unido, outros operadores como a portuguesa Tap e a Francesa Air France não escondem ter problemas, a situação mais flagrante sendo a da companhia Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, que nesta segunda-feira anunciou a supressão de 30 mil postos de trabalho devido ao impacto da crise da covid-19.

