França/Política

Partido no poder em França perde maioria absoluta no parlamento

Cédric Villani, ex-candidato às eleições autárquicas de Paris, é um dos deputado dissidentes do partido governamental, que formaram na terça-feira, 19 de Maio de 2020,a tendência "Ecologia,Democracia e Solidariedade",nono grupo na vigente Assembleia Nacional de França. AFP/File

Texto por: RFI

La République en Marche, partido do Presidente Emmanuel Macron foi afectado por uma nova dissidência que faz com que o mesma perca a maioria absoluta na Assembleia Nacional francesa.O grupo dissidente é composto por dezassete deputados e segundo os analistas, a sua partida reflecte o mal-estar que prevalece no seio dos partidários de Macron.