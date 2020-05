França/política

Para quando a segunda volta das eleições autárquicas em França?

O Primeiro-ministro francês, Édouard Philippe. © AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI

Depois de uma avaliação prudente do Conselho Científico que não vê objecção à realização da segunda volta das eleições autárquicas francesas, conquanto que se respeitem as regras de protecção contra o coronavírus, o chefe do governo, Édouard Philippe afirmou na quarta-feira aos dirigentes dos partidos, que o escrutínio decorrerá eventualmente a 28 de Junho ou o mais tardar em Janeiro de 2021. Philippe,excluiu a hipótese de organizar a segunda volta das autárquicas, em Setembro.