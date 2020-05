China/EUA

China e EUA " face a uma Guerra Fria"

Wang Yi, ministro chinês dos Negócios Estrangeiros 24/5/2020 REUTERS / CHINA DAILY

Texto por: RFI

A China e os Estados Unidos da América podem estar face a uma "Guerra Fria". As afirmações são do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, que reconhece que as posições de "certas forças políticas norte-americanas" sobre a origem do novo coronavírus podem agravar as relações entre as duas potências.